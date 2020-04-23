В Гурьевске выделяют 29,7 млн рублей на смотровую площадку

В Гурьевске готовы потратить 29,7 миллиона рублей на установку смотровой площадки в парке сенситивного развития на улице Советской. Соответствующий аукцион объявлен на портале госзакупок.



Согласно документации, деньги выделяют из местного бюджета. Подрядчик должен обустроить смотровую площадку, оборудовать освещение, благоустроить территорию после проведённых работ, установить малые архитектурные формы и выполнить пусконаладочные мероприятия.

Победителя определят 6 мая. Он должен приступить к работам в течение трёх дней с даты заключения контракта и завершить их за 90 дней. Гарантия, в соответствии с договором, будет действовать пять лет.

Стоит отметить, что концепция парка сенситивного развития в Гурьевске в апреле 2018 года вошла в число победителей конкурса Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города». Объект открыли после благоустройства в январе 2020 года. Стоимость проекта составила порядка 136 миллионов рублей.