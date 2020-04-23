Глава Роспотребнадзора области о возможности заразиться в супермаркете: «Это нонсенс»

По мнению главного санитарного врача региона Елены Бабуры, говорить о распространении коронавируса в супермаркетах не приходится. Но даже если такие случаи возможны, установить их в рамках эпидемиологического расследования почти невозможно. Об этом глава областного Роспотребнадзора сообщила на брифинге в четверг, 23 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«При наших эпидемиологических рассделованиях ни один человек не сказал, что у него симптомы заболевания появились после посещения магазина. Я думаю, что это нонсенс. И вы никогда не скажете об этом. Ну это нонсенс. [Заразившихся] работников магазинов у нас нет. А человек он посещает и гуляет, любой... Он может сказать, я ходил по улице и заразился коронавирусной инфекцией», — сказала Бабура.