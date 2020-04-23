Глава Роспотребнадзора области о возможности заразиться в супермаркете: «Это нонсенс»

Глава Роспотребнадзора области о возможности заразиться в супермаркете: «Это нонсенс»
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Бабура: пассажиры авиарейсов отправляются на изоляцию в обсерватор ежедневно
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

По мнению главного санитарного врача региона Елены Бабуры, говорить о распространении коронавируса в супермаркетах не приходится. Но даже если такие случаи возможны, установить их в рамках эпидемиологического расследования почти невозможно. Об этом глава областного Роспотребнадзора сообщила на брифинге в четверг, 23 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«При наших эпидемиологических рассделованиях ни один человек не сказал, что у него симптомы заболевания появились после посещения магазина. Я думаю, что это нонсенс. И вы никогда не скажете об этом. Ну это нонсенс. [Заразившихся] работников магазинов у нас нет. А человек он посещает и гуляет, любой... Он может сказать, я ходил по улице и заразился коронавирусной инфекцией», — сказала Бабура.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (13)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter