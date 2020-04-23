Роспотребнадзор: заведения общепита в регионе будут открывать поэтапно

В условиях ситуации с распространением коронавируса заведения общественного питания в Калининградской области планируют открывать поэтапно. Об этом сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура на брифинге в четверг, 23 апреля, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

«Пока мы не говорим об открытии общепита как мы непосредственно это понимаем: когда люди могут приходить туда, садиться по несколько человек за столиками, проводить банкеты и так далее. Пока нет, потому что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам это сделать», — прокомментировала Елена Бабура.

По её словам, «с такими „пикниками“ мы получим ухудшение эпидемической ситуации» и случаи заболевания, по которым потребуется оказание серьёзной медицинской помощи. «Мы этого допустить тоже не можем, поэтому это будет поэтапно. Мы сейчас говорим о дистанционной продаже. Мы можем говорить о выносной продаже. Потом мы будем говорить о нескольких столиках, ну, например, пять столиков на определённую площадь помещений. И потом постепенно мы будем возобновлять работу в том числе и общепита», — пояснила глава областного управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 23 апреля в Калининградской области выявлен 171 случай заболевания коронавирусом. От инфекции скончался один человек, 48 пациентов выздоровели. По сведениям Роспотребнадзора, случаи заболевания обнаружены в том числе у 43 медиков.