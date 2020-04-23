Роспотребнадзор: пройти тест на коронавирус платно можно в частной клинике

Желающие могут сделать тест на коронавирус в частной клинике. Об этом журналистам в четверг, 23 апреля, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Есть частная лаборатория, которая осуществляет платную услугу по тестированию. Она работает на зарегистрированной тест-системе и, насколько я знаю, можно пройти соответствующее тестирование и по договору, и как платную медицинскую услугу частному лицу, человеку», — сказала Бабура.

Она также отметила, что сейчас тестированием на коронавирус может заниматься любая лаборатория при соблюдении двух условий. «Первое — эта лаборатория должна иметь лицензию на 3-4 группу патогенности и иметь соответствующие условия безопасности для проведения этих исследований. Это первое. И второе — лаборатория должна зарегистрироваться на сайте федерального центра Роспотребнадзора и это сделать достаточно просто в онлайн-режиме», — отметила главный санитарный врач области.

Отметим, что ранее областные власти говорили, что лаборатория «Медэксперта» готовится тестировать на коронавирус, но отмечали, что платные тесты для всех желающих доступными скорее всего не будут.