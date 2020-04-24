В Литве начали открывать магазины в ТЦ и уличные кафе

С 23 апреля в крупнейших торговых центрах Литвы Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе начали открывать магазины. С 27 апреля клиентов также станут принимать кафе и рестораны, у которых есть столики на улице. Об этом пишет Delfi.lt.

«В магазинах антисептик будет у каждого входа, посетителям постоянно будут напоминать о правилах соблюдения карантина», — говорится в публикации. Представитель сети уточнил, что посетителей будут пускать в помещения только в масках, при необходимости поток людей планируют ограничивать. В торговых комплексах обещают регулярно проводить дезинфекцию общих пространств и поверхностей.

Ранее правительство республики продлило карантин до 11 мая. В то же время с конца апреля в стране решили ввести послабления. Помимо уличных кафе и магазинов работу возобновят салоны красоты, библиотеки, зоопарки и другие учреждения. Однако они должны соблюдать ограничения, необходимые в рамках борьбы с распространением коронавируса.