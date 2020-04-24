6 новых случаев нашли у больных с пневмонией, среди них есть ребенок

Из 18 случаев коронавирусной инфекции, выявленных к пятнице, шесть нашли у больных с пневмонией. Среди них есть ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 24 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

Еще два случая обнаружили у пациентов с ОРВИ, в 10 остальных случаях коронавирус у калининградцев протекал бессимптомно и был выявлен при обследовании лиц, контактных по медицинскому учреждению и семье.

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определен круг общавшихся с ними для организации медицинского наблюдения и обследования.