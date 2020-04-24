В Калининградской области отменяют необходимые для передвижения справки

Региональные власти приняли решение со среды отменить введенные неделю назад справки, которые выдаются работодателем для передвижения по региону. Об этом журналистам в пятницу, 24 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«29 число — это дата, с которой мы планируем эти правила внедрить, но если не будет других решений на федеральном уровне. Исходим из того, что справки не нужны, и по сути тотальный режим самоизоляции для всех будет пересмотрен. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», — сказал Алиханов.

Со среды, 29 апреля, режим самоизоляции в регионе планируется фактически отменить. В частности, будут открыты все непродовольственные магазины. С 4 мая должны открыться парикмахерские и салоны красоты.