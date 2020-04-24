Алиханов рассказал о двух американцах, не выдержавших режима калининградского обсерватора

Алиханов рассказал о двух американцах, не выдержавших режима калининградского обсерватора
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Все прилетевшие в Калининградскую область и обязанные пройти 2-недельную самоизоляцию, могут в любой момент купить обратный билет и отправиться назад. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Если вам в обсерваторе вдруг невмоготу, вы можете купить билеты и уехать обратно, потому что у нас были случаи, когда 2 гражданина США были помещены в обсерватор, через 2 дня, поняв, что это не курорт, и оттуда никуда не выпускают, и охрана по периметру, попросились обратно, купили билеты, мы их довезли централизованно, и они улетели», — рассказал Алиханов.

Ранее он заявил, что после заполнения открывающегося четвертого обсерватора (он появится на базе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске), части прилетающих придется отправляться назад.

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