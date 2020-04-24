Глава Роспотребнадзора выступила против ослабления ограничений на майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против смягчения режима самоизоляции на майские праздники, передаёт «Интерфакс».



«Мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть, — это очевидно», — заявила Попова на заседании президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.

«И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя», — отметила она.