Попова: для борьбы с коронавирусом необходимо ещё две недели самоизоляции

Попова: для борьбы с коронавирусом необходимо ещё две недели самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Для борьбы с коронавирусом необходимо продлить режим самоизоляции ещё на две недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии, передаёт «Интерфакс».

«Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала Попова. По её словам, нужен ещё как минимум третий инкубационный период.

Она отметила, что при соблюдении всех мер, «мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли».

Главный санитарный врач уверена, что россияне не смогут жить, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции — иммунитета, полученного после заболевания или после вакцинации.

Попова считает, что ограничительные меры необходимо снимать постепенно, а не в один момент.

«Если сегодня мы будем соблюдать все требования, которые предписаны, то можно планировать и смягчение режима ограничительных мер. Разные страны идут разными алгоритмами. Но в любом случае это, безусловно, этапность, невозможно все сделать в один момент. Это должны быть разные этапы с разной системой ограничений на разных уровнях», — сказала она.

Переход от фазы к фазе, по ее словам, обеспечат увеличение тестирования, изучение иммунитета и контроль заболеваемости и летальности.

«В ближайшее время нельзя говорить, что мы откажемся ото всех ограничительных мер. Любая ошибка на этих этапах может вернуть нас в точку, с которой мы начали свое движение. Если мы не уговорим граждан соблюдать ограничения на том или ином этапе, мы вернемся назад и вынуждены будем вновь принимать жесткие решения по ограничениям», — предупредила Попова.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал смягчение условий режима самоизоляции с 29 апреля.

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