Смена режима: губернатор о борьбе коронавирусом

В пятницу губернатор Антон Алиханов анонсировал фактическую отмену самоизоляции для жителей области, пусть и с некоторыми оговорками. Но подчеркнул, что режим может быть в любой момент возвращен или даже ужесточен — из-за федеральных решений или в связи с ухудшением ситуации в области. Стоит оговориться, что в описании нового режима много неясного, говорить о нем подробнее можно будет только после публикации соответствующего постановления областного правительства.



О новом режиме

Правила для бизнеса и жителей должны поменяться со среды, 29 апреля. Предполагается, что теперь соблюдение режима самоизоляции будет обязательным лишь для некоторых групп населения, среди которых калининградцы старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, легочные болезни).

До 29 апреля сохраняется текущий режим — со справками и всеми прочими ограничениями. Затем справки планируется отменить и разрешить калининградцам свободно перемещаться по области. Правда сохранятся другие ограничения — например, на въезд в курортные города (только по прописке), променады останутся закрытыми на неопределенный срок. В общественных местах (в том числе и в магазинах) необходимо будет носить маски.

«С 29 числа можно будет выходить на улицу, условно, с ребенком погулять, в коляске его покатать. Находиться где-то большими компаниями нежелательно. В общественных местах обязательна маска», — пояснил губернатор. Запрещать жителям региона устраивать пикники на природе не будут, добавил он. Но напомнил, что в регионе введен особый пожароопасный режим и нахождение в лесу и разведение костров — административное правонарушение.

Со среды, 29 апреля, планируется открыть все непродовольственные магазины. С 4 мая — парикмахерские и салоны красоты. Открыть детские сады планируется не ранее 12 мая. Полный перечень организаций, которым разрешат работу, станет понятен только после публикации соответствующего постановления областного правительства.

Но уже ясно, что в него не попадут кафе, бары, рестораны, спортивные клубы и развлекательные заведения. «Общепит, спорт и всё остальное — не ранее 1 июня. Но это не анонс, что 1 июня они (заведения и учреждения, — прим. „Нового Калининграда“) откроются», — сказал губернатор, подчеркнув, что «всё будет зависеть от ситуации» с распространением коронавируса.

Изменения режима может и не произойти, подчеркивают областные власти. Ситуация может поменяться в любой момент — например из-за решений, принятых на федеральном уровне или из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе. В этом случае возможно сохранение нынешнего режима самоизоляции и даже его ужесточение.



О ситуации с коронавирусом

В регионе за весь период пандемии зарегистрировано 189 случаев коронавирусной инфекции. Сейчас в больницах остаются 140 жителей области с подтвержденным коронавирусом, но не все они больны — 30% случаев протекают бессимптомно. Это значит, что диагнозы были поставлены при обследовании людей, которые контактировали с заболевшими ранее родственниками, коллегами, друзьями и так далее. Правда это не значит, что эти пациенты в безопасности — как не раз уже подчеркивали в областном минздраве и Роспотребнадзоре, состояние таких пациентов может ухудшиться в любой момент, это одна из особенностей коронавируса.

Остальные 70% — люди, попадающие в больницы с пневмонией или симптомами респираторных заболеваний. Часть из них также контактировала с ранее заболевшими, где заразились остальные — неизвестно, хотя по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Это означает, что вирус «гуляет» по региону и будет продолжать «гулять», пока не изобретут вакцину.

Искусственная вентиляция легких сейчас необходима девяти пациентам с пневмонией (у них коронавирус пока не подтвержден, в реанимации находятся два человека с COVID-19.

О прилетающих и обсервации

Ограничения для тех, кто прилетает в регион, сохраняются. Каждый гость должен отправляться в обсерватор на две недели. Сейчас таких три, и они уже близки к заполнению. По состоянию на пятницу, 24 апреля, под медицинским наблюдением остаются 1444 жителя области, в том числе 100 в условиях обсерватора. За первые три дня на изоляцию попали 43 авиапассажира, прилетевшие в «Храброво» из других регионов.

В ближайшее время планируется открыть четвертый обсерватор, на базе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске. Когда он заполнится, пятый открывать не будут. В таком случае все прилетающие в область будут вынуждены брать обратные билеты и отказываться от посещения области.

Впрочем даже при наличии мест в обсерваторе улететь из области можно в любой момент. «Если вам в обсерваторе вдруг невмоготу, вы можете купить билеты и уехать обратно, потому что у нас были случаи, когда 2 гражданина США были помещены в обсерватор, а через 2 дня, поняв, что это не курорт, оттуда никуда не выпускают и охрана по периметру, попросились обратно; купили билеты, мы их довезли централизованно и они улетели», — рассказал Алиханов.

Самоизолироваться в других местах прилетающие могут в трех случаях: по месту регистрации (если она на территории области), у близких родственников или в собственном жилье. Делать это в апарт-отелях или съемных квартирах будет нельзя, отметил губернатор.

1344 человека находятся под наблюдением на домашнем карантине, их контролируют полиция и Роспотребнадзор (разумеется никакие послабления режима самоизоляции на них распространяться не будут).

О медицине и социальной работе

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 9 учреждениях государственной системы здравоохранения. Случаи выявлены как у пациентов, так и у медиков, и у персонала больниц. Накануне главный санитарный врач области Елена Бабура говорила, что сейчас случаи коронавируса подтверждены у 43 медиков. Причем не все они в прямом смысле больны, симптомы есть менее чем у половины заразившихся. Врачей, которые контактируют с зараженными коронавирусом пациентами, тестируют раз в неделю.

По словам Алиханова, «официально очагами признавались вспышки в ЦГБ-четвертой, Савулькина и Областной клинической больнице». Что касается ОКБ, «там достаточно много, более двух десятков уже заболевших; это и врачи, и средний медицинский персонал, и обеспечивающий персонал больницы», — отметил губернатор.

В областной больнице продолжается обследование пациентов и персонала, 2 отделения стационара (всего в больнице 41 отделение) работают в режиме обсерватора, остальные переведены на строгий противоэпидемический режим, организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия. В частности, отделения теперь соединяются шлюзами, чтобы ограничить распространение вируса внутри больницы.

Все плановые операции и приемы в поликлиниках региона по-прежнему отменены, как долго этот режим продлится, неясно. «Больницы являются источником повышенного риска заболеваемости как для пациентов, так и для врачей. В этой связи, собственно, и ограничена плановая работа с больными. Потому что повышены риски заболеть там», — пояснил губернатор.

Всех сотрудников соцучрежений региона перевели на двухнедельный режим работы. Во время 14-дневного дежурства им запрещено покидать пределы центров, в которых они работают. Такое решение было принято на прошлой неделе после первого случая заражения в социальном центре «Теплый дом» в Черняховске.

«У нас теперь бригады работают по двухнедельному режиму. Две недели сотрудники учреждения находятся в учреждении без права его покидать, они там питаются, ночуют. И следующая бригада, через 2 недели которая их сменяет, проходит тесты на COVID и после отрицательных тестов заступает на свое уже двухнедельное дежурство», — сказал Алиханов.

Об аппаратах ИВЛ

В больницах, где находятся пациенты с подтвержденным коронавирусом, установлено 59 аппаратов ИВЛ. Их число планируется довести до сотни с лишним, пояснил губернатор. Но не за счет переброски из других больниц, а за счет покупки нового оборудования. Пока планируется поставка 13 дополнительных аппаратов, покупка другой техники для искусственной вентиляции легких (это могут быть не только аппараты ИВЛ) планируется за счёт тех 500 млн рублей, которые дополнительно выделены на антикоронавирусные медицинские мероприятия в области.

Кроме того, 16 аппаратов ИВЛ, которые есть у государственных больниц региона, неисправны. Починить их обещают «в течение недели». Еще 98 аппаратов исправны и находятся в других больницах Калининграда и области. В случае необходимости они в любой момент могут быть переброшены в «коронавирусные» больницы, утверждает губернатор.

«Мы небольшой регион, ИВЛ — это аппарат розеточный: вынули из розетки, загрузили, отвезли, вставили в розетку, и он работает. Это не что-то, что нужно монтировать долго. Если вдруг я переместил бы все эти ИВЛы в эти больницы, а у нас, не дай бог, произошла бы какая-то авария или ситуация, которая потребовала бы этих ИВЛов, условно, в Озерске, Нестерове или Краснознаменске, а у нас там их нету, это могло бы привести к печальным последствиям», — пояснил Алиханов.

О ситуации в экономике

Региональные власти не скрывают, что ослабление режима связано не с улучшением эпидемической ситуации, а с опасениями, что экономические последствия режима самоизоляции будут слишком тяжелыми.

«Мы исходили из того, что этот кризис похож на кризис 2008-2009 года. Тогда сокращение бюджета Калининградской области было порядка 10% собственных доходов. Оценки я слышу разные, в том числе и от разных губернаторов. Кто-то называет четверть доходов, кто-то уже 30%. Но сейчас оценивать это, на мой взгляд, просто невозможно», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в своих оценках ситуации областные власти исходят из того, «вирус с нами до тех пор, пока у нас не будет вакцины». «Что касается пакета экономических мер, то он составляет почти миллиард рублей и будет наращиваться и дальше. Исходим из того, что мы нормально работали последние годы, у нас все было нормально и с государственными финансами, все позитивно было. Сейчас будет не так позитивно, но будем кредитоваться, просить федеральный бюджет нас кредитовать за счет расширения казначейских кредитов в том числе, мы просили в том числе расширения сроков казначейских кредитов до 3 лет и удвоения объема кредитования», — сказал Алиханов.

Он также подчеркнул, что экономике региона нужны и «живые деньги» в связи с резким падением спроса на товары и услуги, связанного с режимом самоизоляции. «Но вот если все будет нормально, то с середины следующей недели из дома потихоньку мы начнем выходить уже в том числе для того, чтобы покупать что-то. В среднем — мы общались в рамках рабочей группы по МСП, — по оценкам аналитиков различных банков, сокращение спроса в некоторых сферах составляет 95-97%. Это очень серьезная проблема, считаю необходимым инъектировать деньги. Все, чем можем мы со стороны региона помочь, все будем делать», — сказал Алиханов.