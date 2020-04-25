Смертность среди жителей Москвы с COVID-19 за неделю выросла вдвое

В Москве за последнюю неделю резко возросло число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба.



Если до 16 апреля в Москве регистрировалось не более 14 смертей среди носителей инфекции, то с 17 апреля этот показатель стал превышать 20 в сутки, 22 апреля скончалось уже 27 пациентов, 23 апреля — 37, 24 апреля — 41. То есть, за неделю показатель смертности увеличился почти в два раза, подчеркивают в оперативном штабе.

Первые два официальных случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в Москве 25 марта. Самой молодой жертве COVID-19 в столице было 29 лет.

Также в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. «На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе — рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется: если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — рассказал внакануне агентству представитель штаба.