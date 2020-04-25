В Калининградской области выявлен 21 новый случай коронавируса

В Калининградской области выявлен 21 новый случай коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В числе новых инфицированных коронавирусом трое детей с пневмонией
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В Калиниградской области за сутки выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего на COVID-19 к настоящему времени проверили 14 686 (+726 за сутки) человек. С начала пандемии в регионе выявлено 210 случаев заражения, 59 пациентов выздоровели (за сутки это 10 человек), один умер. Остаются под медицинским наблюдением 1 165 человек, в том числе 93 в условиях обсерватора.

Напомним, со среды, 29 апреля в регионе вводятся существенные послабления режима всеобщей самоизоляции — фактически он отменяется. При этом ужесточаются требования к открывающимся учреждениям и организациям, в частности, магазинам (и их посетителям). Заходить в магазины без маски и перчаток будет запрещено

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