В России за сутки выявлено почти 6 тыс. инфицированных COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса, умерли 66 человек. Об этом сообщает оперштаб Москвы.



COVID-19 выявлен за сутки в 83 регионах. Больше всего в Москве (2612 случаев) и Московской области (605 случаев).

Отмечается, что 48,9% случаев не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

В Калининградской области за сутки выявлен 21 инфицированный.