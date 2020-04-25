В России за сутки выявлено почти 6 тыс. инфицированных COVID-19

В России за сутки выявлено почти 6 тыс. инфицированных COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Роспотребнадзор: у России свой путь в борьбе с коронавирусом
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За последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса, умерли 66 человек. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

COVID-19 выявлен за сутки в 83 регионах. Больше всего в Москве (2612 случаев) и Московской области (605 случаев).

Отмечается, что 48,9% случаев не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

В Калининградской области за сутки выявлен 21 инфицированный.

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