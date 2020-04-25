Роспотребнадзор: у России свой путь в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор: у России свой путь в борьбе с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Во-первых, у нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на сто тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность», — заявила Попова. По ее словам, «Россия — одна из немногих, а может быть, вообще единственная страна, где у половины инфицированных не проявляются симптомы», отмечает агентство.

Сейчас, сказала главный санитарный врач, предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся. «Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения», — подчеркнула она.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (13)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter