Роспотребнадзор: у России свой путь в борьбе с коронавирусом

Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».



«Во-первых, у нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на сто тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность», — заявила Попова. По ее словам, «Россия — одна из немногих, а может быть, вообще единственная страна, где у половины инфицированных не проявляются симптомы», отмечает агентство.

Сейчас, сказала главный санитарный врач, предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся. «Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения», — подчеркнула она.