В правительстве области допустили «небольшую сдвижку» в ситуации с онкоцентром

В правительстве области допустили, что заключение контракта на продолжение строительства онкологического центра под Калининградом может затянуться, но незначительно. Об этом во вторник, 28 апреля, «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Мы озвучивали, что в апреле 2020 подпишем новый договор, — сообщил он. — Возможно, будет небольшая сдвижка из-за сложностей перемещения в режиме самоизоляции, но в целом мы в графике».

Напомним, 1 апреля губернатор Антон Алиханов написал в Instagram, что контракт на продолжение строительства онкоцентра будет подписан «в ближайшее время». Еще через неделю глава области написал, что договор планируется заключить «на следующей неделе».

Власти рассчитывают, что на стройплощадку выйдет московская фирма «Пэтруско», которая участвовала, но не победила в предыдущих торгах.

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания «Пэтруско» также участвовала в конкурсе, но заняла второе место. В ходе строительства «Артель» регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.