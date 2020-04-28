Мэрия хочет «деавтомобилизировать» центр города, так как изменить дороги там невозможно

В Калининграде в целом соблюдаются нормативы по протяженности улично-дорожной сети, однако ситуацию осложняет высокая «автомобилизация» населения. Тема обсуждалась во вторник, 28 апреля, на оперативном совещании в горадминистрации, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«У нас, конечно, складывается диспропорция между уровнем автомобилизации и и темпами дорожного строительства. И тут у нас в Калининграде есть свои определенные особенности. Связано это с тем, что в центральной части города на застроенных территориях уже давно сложилась структура улично-дорожной сети, которая не подлежит изменению, не подлежит реконструкции», — отметил Артур Крупин.

Причем в целом, по его словам, при федеральном нормативе в 2,5 км дорог на 1 квадратный км территории этот показатель у нас составляет 2,6 км. Сейчас улично-дорожная сеть занимает 8% площади города, к 2035 году уровень планируют увеличить до 11-12%.

Дисбаланс, складывающийся в центральной части города, в будущем планируется решить за счет транспортно-пересадочных узлов на периферии и одновременной деавтомобилизацией центра (в том числе за счет запрета свободной парковки и введения платы за парковку в пределах городского центра с дифференциацией по тарифу), рассказал глава комитета.

В 2020 году платную парковку в центре Калининграда вводить не планируют.