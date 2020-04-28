«Балтберегозащита» не смогла отменить стройэкспертизу променада в Светлогорске

Госучреждение «Балтберегозащита» не смогло через суд отменить проведение строительной экспертизы нового променада в Светлогорске. Это следует из решения 13-го апелляционного суда в Санкт-Петербурге, куда госучреждение подало жалобу.

Проведение экспертной независимой экспертизы инициировал подрядчик променада, компания «Геоизол», чтобы взыскать с «Балтберегозащиты» долг за строительство в размере 189,6 млн руб.

В ходе рассмотрения дела между «Балтберегозащитой и компание «Геоизол» в Калининградской арбитражному суде возник спор об объемах и по качеству работ при строительстве променада. Чтобы доказать свою правоту, подрядчик готов заплатить за строительную экспертизу 2 млн руб.

Тем временем власти региона считают, что отдельные работы при строительстве променада выполнены некачественно. Областной минстрой требует через суд от «Геоизол» за сорванные сроки неустойку в размере 47,4 млн руб.