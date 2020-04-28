Истребители отрепетировали воздушный парад над центром Калининграда (видео)

Днем во вторник над центром Калининграда летали истребители. Пользователи снимали их на смартфоны, большое количество видео появилось в социальных сетях, в том числе и в паблике городской администрации.

Как сообщает ТАСС, в Калининграде прошла первая репетиция воздушного парада в честь Дня Победы. В небе над центром города в едином строю пролетели 20 самолетов и вертолетов — истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота их полета составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 км/ч в зависимости от типа воздушного судна. До 9 мая летчики Балтийского флота проведут еще одну тренировку над городом 30 апреля и генеральную репетицию 7 мая.