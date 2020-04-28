Глава Минздрава — россиянам: воздержитесь от поездок к родным на майские праздники

Россиянам следует воздержаться от поездок в майские праздники к родным, чтобы не допустить их заражения коронавирусом. К этому призывает Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Хочу предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким. За последний месяц мы фиксируем внутрисемейные формы заражения. Крайне важно сохранить жизни дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков», — сказал министр во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

По словам Мурашко, в настоящее время в реанимациях находятся 1 670 пациентов со всеми типами пневмоний, получающих интенсивную терапию.