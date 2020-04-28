Режим самоизоляции в области оставили в силе

Режим самоизоляции в области оставили в силе
Виталий Невар / Новый Калининград
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Анонсированное ранее губернатором Антоном Алихановым смягчение режима самоизоляции откладывается. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 28 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Новым сроком смягчения режима сейчас называют 11 мая. «То есть первый день, когда режим самоизоляции по новому постановлению не будет действовать, — это 12 мая. Соответственно, в силе остается справочный режим, который действует на сегодняшний момент. Единственное послабление, которое мы вводим с завтрашнего дня, это мы позволим работать магазинам непродовольственных товаров, которые располагаются в отдельно стоящих зданиях и/или имеют отдельный вход. То есть условный „Леруа Мерлен“ может с завтрашнего дня работать в обычном режиме с соблюдением всех мер, которые рекомендовал Роспотребнадзор для работы подобного рода организаций — это и масочный режим, и социальная дистанция, и норматив по количеству посетителей на площадь магазина», — пояснили в штабе.

Парикмахерские, салоны красоты и торговые центры откроются не ранее 12 мая.

Ранее власти анонсировали фактическую отмену режима всеобщей самоизоляции. С 29 апреля должны были открыться все непродовольственные магазины, с 4 мая — салоны красоты и парикмахерские.

При этом губернатор Антон Алиханов призывал не рассматривать меры по ослаблению противоэпидемического режима как необратимые. В случае ухудшения ситуации они будут «отыграны», заявлял он на брифинге в пятницу.

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин объявил, что нерабочие дни в России будут продлены до 11 мая. Он отметил, что риски заразиться инфекцией сейчас «выходят на верхнюю планку». «Чем строже мы все, граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт», — сказал Владимир Путин.

Во вторник число заразившихся в регионе перевалило за три сотни. 21 случай заражения за сутки выявлен в областной клинической больнице, где закрыто несколько отделений и уже заразилось более 50 человек.

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