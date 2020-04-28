Роспотребнадзор: в России темп прироста заболевших коронавирусом снизился в 3,5 раза

Роспотребнадзор: в России темп прироста заболевших коронавирусом снизился в 3,5 раза
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России снижается темп прироста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

«За последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза — это за месяц тех мер, которые были реализованы с президентским указом. С 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день. Безусловно, цена каждого такого процента очень велика, потому что общая база заболевших растет с каждым днем», — уточнила Попова на совещании с Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в России зарегистрировано 93 558 случаев заболевания коронавирусом в 85 субъектах РФ, за последние сутки выявлено 6 411 случаев.

Также Попова считает уровень смертности от коронавируса в России низким. 


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