В Калининградской области зафиксировали худшую динамику уровня самоизоляции за неделю

За последнюю неделю в Калининградской области была худшая в России динамика по уровню самоизоляции. Показатель снизился на 3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании oneFactor, которая занимается обработкой облачных сервисов.

Специалисты выяснили, что уровень самоизоляции населения, связанной с пандемией коронавируса, значительно отличается от региона к региону. Лучшую динамику за последние семь дней показал Дагестан (+5%). Отрицательные показатели помимо Калининградской области зафиксировали в Иркутской, Псковской и Томской областях (количество самоизолировавшихся снизилось на 2%).

В целом по России за период с 23 марта по 27 апреля самый высокий средний уровень самоизоляции был зафиксирован 4 апреля — тогда, по данным oneFactor, он достиг 81%. Самый низкий показатель был 27 марта — 63%.

«Выше всего доля граждан, находившихся в самоизоляции, была на Чукотке (95%), в Чеченской Республике (85%) и в Ненецком автономном округе (84%). А ниже всего — в Новосибирской (64%), Тюменской и Кемеровской областях (по 65%)», — отмечают в oneFactor.

Компания составляет рейтинг на основе данных мобильных телефонов, которые регистрируются на базовых станциях операторов. По словам представителя oneFactor, специальный алгоритм определяет, какая доля устройств статична и находится на одних и тех же базовых станциях.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Калининградской области с 31 марта. О том, как регион провёл месяц в условиях ограничений, связанных с COVID-19, читайте в обзоре «Нового Калининграда».