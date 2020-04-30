Польша продлила закрытие своих границ

Польша продлила закрытие границ страны для иностранцев до 13 мая. Соответствующие изменение в предыдущее распоряжение подписал в среду министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, передает РИА «Новости».

Пограничный контроль на внутренней границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией продлен еще на 10 дней. На пограничных переходах при въезде в Польшу пока сохраняются ограничения для иностранцев.

До этого из-за коронавируса Польша закрыла границы до 3 мая включительно.

С начала эпидемии в Польше зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 600 человек скончалось.