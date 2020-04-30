Более половины выявленных за сутки случаев коронавируса протекали бессимптомно

Более половины выявленных за сутки случаев коронавируса протекали бессимптомно
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из 32 новых случаев коронавирусной инфекции 9 обнаружены у людей с пневмонией, два случая — с ОРВИ. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 30 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю за инфекцией.

В 21 случае коронавирусная инфекция протекала бессимптомно и была выявлена активно при обследовании людей, контактировавших с заболевшими ранее.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения», — говорится в сообщении штаба.

Всего под медицинским наблюдением сейчас остаются 2 156 человек (на 16 человек меньше, чем накануне), в том числе 166 в условиях обсерватора (на три человека больше, чем накануне).

Напомним, за сутки в регионе скончались два человека с выявленной коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло пяти.


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