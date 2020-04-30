В Калининградской области подтверждено еще 32 случая коронавируса

В Калининградской области за сутки выявлено еще 32 человека, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 358-ми.

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, по состоянию на 30 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 17 851 человек, выявлено 358 случаев заражения (73 человека выздоровели), умерли 3, остаются под медицинским наблюдением 2 156 человек, в том числе 166 в условиях обсерватора



Всего в России за последние сутки подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни.

