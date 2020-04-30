Среди умерших в Калининграде пациентов с коронавирусом — женщина 35 лет

Двое умерших за сутки пациентов с коронавирусом в Калининграде — женщина 35 лет и мужчина 75 лет, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.



«Женщина 35 лет тяжело болела, у нее тяжелая форма сахарного диабета, и причиной смерти, по сути, явилось эндокринное заболевание, сопровождающееся подтвержденной коронавирусной инфекцией, — прокомментировали смерти в оперштабе. — У 75-летнего мужчины были тяжелые сосудистые заболевания. Тоже достаточно тяжелый случай по своей патологии, он умер от своих заболеваний на фоне коронавируса».

Напомним, в четверг, 30 апреля, региональный оперштаб сообщил о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. Число летальных исходов в области с начала эпидемии увеличилось до 5-ти.