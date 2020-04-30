В областном правительстве объяснили, почему не снижают налоги для малого бизнеса

Областные власти предоставили пострадавшему малому бизнесу отсрочку по уплате налогов и приняли решение о выплате разовых субсидий определенным видам микробизнеса. При этом «слепое копирование» решений других регионов РФ о снижении налоговых ставок для бизнеса на упрощенной системе налогообложения не является задачей правительства Калининградской области. Такую точку зрения министерства финансов представила пресс-служба областного правительства в ответ на вопрос «Нового Калининграда» о том, почему региональные власти в отличии от многих других регионов РФ не снижают налоговые ставки по «упрощенке».



«Такие меры поддержки, как снижение налоговой ставки по налогам на совокупный доход в период, когда в силу экономической ситуации снижаются доходы, т.е. налогооблагаемая база, не представляются достаточно эффективными. Скорее помогут дополнительные субсидии предпринимателям, пострадавшим в результате введенных ограничений, для максимального сохранения занятости и возможности восстановить деловую активность, когда ситуация нормализуется. В этом направлении, дополнительно к федеральным мерам поддержки, мы уже приняли ряд решений, будем внимательно мониторить их результативность», — заявили в министерстве финансов.

В областном правительстве отмечают, что доля малого бизнеса в Калининградской области велика и поэтому «велика цена ошибки» при изменении налоговых ставок.

«Наша задача — найти баланс, при котором и предприниматели получили бы необходимую поддержку, и бюджет не был «обескровлен», — отметили в минфине.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, как десятки регионов РФ на фоне кризиса, вызванного мерами по борьбе с пандемией коронавируса, снизили ставки налогов для малого бизнеса.