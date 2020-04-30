Губернатор: есть большая вероятность, что мы отменим последние звонки и выпускные

Региональные власти не исключают возможность отмены последних звонков и выпускных в школах из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«Думаю, что есть большая вероятность, что мы отменим эти мероприятия, к сожалению», — сказал Алиханов.

Ранее министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва сообщала, что последние звонки в школах планируют перенести на более поздний срок. «Сегодня абсолютно очевидно, что 23 мая последний звонок не прозвенит в школах Калининградской области. Этот срок будет перенесён», — поясняла чиновник.