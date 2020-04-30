Алиханов рассказал, когда в регионе собираются открыть кладбища

Кладбища в Калининградской области планируют открыть после 1 июня. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«У нас пока дата — это 1 июня. Но пока точно не смогу сказать. Мы понимаем желание... Ограничивали вот на Радоницу посещение кладбищ опять же для того, чтобы ограничить контакты людей друг с другом. Думаю, что после 1 июня откроем кладбища, и у людей появится возможность посетить могилы своих родных», — прокомментировал Алиханов.

Кладбища в муниципалитетах области закрыты для посещения с 15 апреля. Ограничения ввели по предписанию главного санитарного врача Калининградской области.