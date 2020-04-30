Алиханов рассказал, когда в регионе собираются открыть кладбища

Алиханов рассказал, когда в регионе собираются открыть кладбища
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Кладбища в Калининградской области планируют открыть после 1 июня. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«У нас пока дата — это 1 июня. Но пока точно не смогу сказать. Мы понимаем желание... Ограничивали вот на Радоницу посещение кладбищ опять же для того, чтобы ограничить контакты людей друг с другом. Думаю, что после 1 июня откроем кладбища, и у людей появится возможность посетить могилы своих родных», — прокомментировал Алиханов.

Кладбища в муниципалитетах области закрыты для посещения с 15 апреля. Ограничения ввели по предписанию главного санитарного врача Калининградской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter