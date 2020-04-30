Главное о коронавирусе в четверг, 30 апреля

В Калининградской области подтверждено ещё 32 случая коронавируса. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 358 человек. В 21 случае коронавирусная инфекция протекала бессимптомно и была выявлена активно при обследовании людей, контактировавших с заболевшими ранее. 9 заражённых болеют пневмонией, 2 — ОРВИ. В работе в больницах с коронавирусом привлекли 70 калининградских студентов.

В Центре стратегических коммуникаций считают, что в Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов. В России за сутки зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране число заболевших превысило 100 тысяч и составляет 106 498.

В регионе умерли ещё два человека с коронавирусной инфекцией — 35-летняя женщина и 75-летний мужчина. Таким образом число летальных случаев в области достигло 5. Всего в России на данный момент умерли 1073 человека с коронавирусом.

О заражении коронавирусом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тем временем, в Кремле «робко надеются», что Россия вышла на плато по коронавирусу и опасаются возникновения второй волны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария», «но не чудом, а благодаря принятым мерам».

Чиновники призывают в праздники не нарушать режим самоизоляции. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что общаться «с теми людьми, с которыми вы долгое время не виделись, с друзьями, категорически запрещено», В том числе и с родственниками. Горвласти намерены до конца праздников проверять работу бизнеса на предмет соблюдения установленных ограничений. Также власти региона рассматривают возможность отмены Последних звонков и выпускных.