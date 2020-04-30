Собянин: даже ограничение контактов и сдача тестов не спасли Мишустина от заражения

Собянин: даже ограничение контактов и сдача тестов не спасли Мишустина от заражения
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Минобороны РФ заявило о почти 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, объявивший в четверг вечером о том, что заразился коронавирусом, регулярно сдавал тест и избегал лишних контактов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

«Я никому не пожелаю этого, но человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем», — сказал Собянин в интервью каналу «Россия-24».

«Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал, что всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим», — добавил мэр столицы.

Ранее стало известно, что глава кабмина РФ заразился коронавирусом, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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