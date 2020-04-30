Минобороны РФ заявило о почти 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

2491 российский военнослужащий, курсант, преподаватель и воспитанник военных довузовских учреждений, а также 285 человек из числа гражданского персонала армии за период с марта по 30 апреля заболели коронавирусной инфекцией. При этом 109 военнослужащих и 10 гражданских специалистов к настоящему моменту уже выздоровели. Об этом сообщает Минобороны на своем сайте, пишет «Интерфакс».

По состоянию на четверг у 1 тысячи 68 военнослужащих положительные результаты на COVID-19, двое из них в тяжелом состоянии, в том числе один на искусственной вентиляции легких. Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования составляет 1 тысячу 140 человек. Еще 283 заболевших являются преподавателями и воспитанниками довузовских учебных заведений.

Инфицированных среди гражданского персонала ВC РФ — 285 человек, уточнило Минобороны РФ.