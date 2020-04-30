В столице скончались еще 47 инфицированных коронавирусом пациентов

В Москве скончались еще 47 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.
Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.
Напомним, по состоянию на утро 30 апреля число умерших от коронавируса в России превысило 1000 человек. В частности, в Калининграде за сутки скончались двое зараженных, в том числе 35-летняя женщина, и количество летальных исходов в регионе достигло 5-ти.
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