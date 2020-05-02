В регионе ещё один человек умер от коронавируса

В регионе ещё один человек умер от коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В оперштабе рассказали подробности о 43 новых случаях коронавируса в регионе
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В регионе зафиксирован ещё один случай смерти от коронавируса. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областном оперштабе. Таким образом, всего от инфекции скончалось семь пациентов. Из них пять мужчин, которым было 75 (два человека), 70, 67 и 59 лет, а также две женщины в возрасте 35 и 70 лет. 

По состоянию на 2 мая обследовано 19 846 человек. В регионе выявлено в общей сложности 438 случаев заражения COVID-19, из них 43 подтвердили 2 мая. Под медицинским наблюдением остаются 1 984 человека, в том числе 176 в условиях обсерватора.

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