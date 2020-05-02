В оперштабе рассказали подробности о 43 новых случаях коронавируса в регионе

В оперштабе рассказали подробности о 43 новых случаях коронавируса в регионе
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: За сутки в регионе выписали ещё 12 пациентов, переболевших коронавирусом
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Из 43 новых случаев коронавируса в Калининградской области 19 протекали бессимптомно. Их обнаружили при обследовании людей, которые находились в контакте с ранее заболевшими.

Кроме того, вирус выявили у 11 пациентов с диагнозом пневмония и у 13 — с ОРВИ. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном оперштабе. 

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения», — отметили в штабе.

В общей сложности по состоянию на 2 мая в области выявлено 438 случаев заражения коронавирусом. Семь пациентов скончались.

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