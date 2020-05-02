В Калининградской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

В Калининградской области подтвердили ещё 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Москвы. По состоянию на субботу, 2 мая, общее количество инфицированных в регионе достигло 438. От COVID-19 скончалось шесть человек, 86 пациентов выздоровели.

Ранее президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая включительно. После этого правительство Калининградской области пролонгировало до этой даты режим всеобщей самоизоляции. Жителей региона призывают соблюдать ограничения и не встречаться в праздники друзей и пожилых родственников, с которыми нет ежедневного контакта.