Главное о коронавирусе во вторник, 30 июня

Евросоюз принял список стран, для граждан которых сообщество откроет границы с 1 июля. Россия в него не вошла. Зато власти Белоруссии прогнозируют скорое открытие границы с Россией. А визовый центр Польши в Калининграде возобновляет работу с 6 июля.



Калининградская область вошла в число 6 регионов с наименьшим приростом случаев COVID. За сутки в регионе выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 76 человек. Среди заразившихся коронавирусом за сутки есть годовалый малыш. В России за сутки выявлено почти 6700 инфицированных коронавирусом.

De-Phazz выступит на фестивале «Калининград Сити Джаз» в этом году. Если, конечно, он состоится. А фестиваль «K!nRock-2020» уже точно перенесли на будущий год. Бюджет на туристическое продвижение Калининградской области сократили вдвое.

А еще в Кафедральном соборе запустили экскурсии-концерты на 50 человек.