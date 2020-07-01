В России за сутки умерли 216 человек с коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 6556 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2091 (31,9%) без клинических проявлений, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в среду, 1 июля. Выписано 10 281 человек, умерли 216 человек.



В России нарастающим итогом зарегистрировано 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выздоровели 422 931 человек, умерли 9 536 человек.

В Калининградской области за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения, выписано 30 человек.