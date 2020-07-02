Правительство области уточнило даты открытия смен в детских загородных лагерях

Правительство области уточнило даты открытия смен в детских загородных лагерях
Алексей Милованов / Новый Калининград
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С 5 июля в Калининградской области открываются лагерь «Алые Паруса» и Центр развития одаренных детей, с 6 июля – лагеря им. Гайдара, «Огонек», «Юность», «Мечта», «Олимп», «Чайка», с 8 июля – лагерь им. Л. Голикова и «Жемчужина». «Паруса надежды», которые сейчас работают обсерватором, планируют начать свою деятельность с 26 июля. Продолжительность смен в этом году составит 14 дней. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Во всех загородных оздоровительных лагерях и центрах завершены ремонтные и подготовительные работы, осуществляется дополнительная закупка дезинфицирующих средств, термометров и рециркуляторов воздуха, антисептиков и средств индивидуальной защиты с учетом полученных рекомендаций Роспотребнадзора.

Все сотрудники детских оздоровительных лагерей проходят лабораторное исследование на коронавирус, допуск к работе в детских лагерях персонала осуществляется по итогам исследований.

Министерствами здравоохранения и образования разработан упрощенный режим выдачи медицинских документов детям, направляемым в детские лагеря.

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