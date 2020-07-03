В России 5 регионов вышли на последний этап выхода из самоизоляции﻿﻿

В России 5 регионов вышли на последний этап выхода из самоизоляции﻿﻿
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пять регионов России вышли на третий этап выхода из самоизоляции, три еще к нему не приступили, сообщает в пятницу, 3 июля, РИА “”Новости”.

Согласно данным на 3 июля, на последнем этапе снятия ограничений находятся Москва, Ростовская область, Волгоградская область, Чечня и Сахалинская область. На этом этапе открываются парки, все предприятия торговли, сферы услуг и общепита. Начинают работать все образовательные учреждения, гостиницы, театры и музеи

Еще 29 регионов, в том числе Калининградская область, находятся на втором этапе, на первом - 48. Вообще не приступили к выходу из режима самоизоляции три региона: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Тыва.

За последние сутки в России подтверждено 6718 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, 176 пациентов с коронавирусом скончались.

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