Трое детей, подросток, священник: в оперштабе рассказали, у кого подтвердили COVID

Трое детей, подросток, священник: в оперштабе рассказали, у кого подтвердили COVID
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за коронавируса на карантин закрыли группу православного учреждения по присмотру за детьми. Коронавирус подтвердили у 6-летнего ребенка из этой группы. 13 детей и 2 сотрудника находятся дома под медицинским наблюдением. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 4 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Среди заболевших и инфицированных за сутки также:

— священник (контактировал с заболевшим родственником),

— трехлетний ребёнок и годовалый ребёнок из одной семьи,

— ученик лицея (к занятиям не приступил, контактировал с заболевшим родственником),

— преподаватель музыкальной школы,

— два медицинских работника,

— сотрудник правоохранительных органов,

— четыре работника промпредприятий, учреждений,

— три неработающих.

У четырнадцати заболевших есть симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, у четверых коронавирус протекает в бессимптомной форме.

В Калининградской области за сутки подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, за весь период выявлено 3 502 случая заражения (2 879 человек выздоровели), умер 71 человек.

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