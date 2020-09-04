Трое детей, подросток, священник: в оперштабе рассказали, у кого подтвердили COVID

Из-за коронавируса на карантин закрыли группу православного учреждения по присмотру за детьми. Коронавирус подтвердили у 6-летнего ребенка из этой группы. 13 детей и 2 сотрудника находятся дома под медицинским наблюдением. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 4 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Среди заболевших и инфицированных за сутки также:

— священник (контактировал с заболевшим родственником),

— трехлетний ребёнок и годовалый ребёнок из одной семьи,

— ученик лицея (к занятиям не приступил, контактировал с заболевшим родственником),

— преподаватель музыкальной школы,

— два медицинских работника,

— сотрудник правоохранительных органов,

— четыре работника промпредприятий, учреждений,

— три неработающих.

У четырнадцати заболевших есть симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, у четверых коронавирус протекает в бессимптомной форме.