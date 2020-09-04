Врач роддома о погибшем младенце: ранее таких детей транспортировали в РПЦ

Выступая в суде по делу о гибели ребенка в роддоме № 4, врач-неонатолог медучреждения Анастасия Башмаченкова сообщила, что ранее младенцев в похожем состоянии транспортировали в Региональный перинатальный центр. Такие показания свидетель дала во время слушания дела в суде 4 сентября, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Я могу опираться только на предыдущий опыт, что такие дети были транспортированы раньше», — ответила на вопрос прокурора Башмаченкова.

Свидетель также отметила, что несколько раз видела младенца — впервые около девяти утра, когда он был еще жив. В 11:00, по словам Башмаченковой, она заходила в палату интенсивной терапии и видела уже мертвого ребенка, который лежал в кювезе и был отключен от аппаратов. «Это был не тот ребенок, которого я видела утром», — подчеркнула свидетель.

По её словам, мертвый младенец был крайне бледен и имел сильную отечность. Башмаченкова полагает, что такой отечности не может появиться, если ребенок умер от естественных причин. При этом медик отметила, что не являлась лечащим врачом ребенка. Однако Башмаченкова заявила, что со слов коллег она узнала об улучшении состояния ребенка после назначений Сушкевич.