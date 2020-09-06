Диспетчер, священник, медик: в оперштабе рассказали о новых случаях коронавируса

Диспетчер, священник, медик: в оперштабе рассказали о новых случаях коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Из 20 новых инфицированных коронавирусом в Калининградской области у четырнадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония. У четырёх человек коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании, сообщили «Новому Калининграду» в региональном оперштабе.

Среди заболевших (инфицированных):

— семеро пенсионеров (в том числе одна выявлена при экстренной госпитализации по соматическому заболеванию, и одна приехавшая из Батайска);

— служащий;

— преподаватель музыкальной школы;

— администратор частного медицинского центра;

— тренер по стрельбе;

— диспетчер в Храброво;

— диспетчер ЖКХ;

— продавец непродовольственных товаров в торговом центре;

— медицинский работник;

— священник;

— 4 неработающих.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter