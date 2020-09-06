Диспетчер, священник, медик: в оперштабе рассказали о новых случаях коронавируса

Из 20 новых инфицированных коронавирусом в Калининградской области у четырнадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония. У четырёх человек коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании, сообщили «Новому Калининграду» в региональном оперштабе.
Среди заболевших (инфицированных):
— семеро пенсионеров (в том числе одна выявлена при экстренной госпитализации по соматическому заболеванию, и одна приехавшая из Батайска);
— служащий;
— преподаватель музыкальной школы;
— администратор частного медицинского центра;
— тренер по стрельбе;
— диспетчер в Храброво;
— диспетчер ЖКХ;
— продавец непродовольственных товаров в торговом центре;
— медицинский работник;
— священник;
— 4 неработающих.
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