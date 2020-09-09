Студенты, тренеры, преподаватели: в оперштабе рассказали подробности по новым заболевшим

У девятнадцати из 30 человек, у которых за сутки выявлен COVID-19, заболевание протекает в форме ОРВИ, у шестерых диагностирована пневмония, у пятерых симптомов не наблюдалось. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.



Среди заболевших:

— двое сотрудников правоохранительных органов,

— самозанятый (заболел по контакту с родственником),

— учащаяся школы № 43 Калининграда (в классе временно, на 14 дней, приостановлены очные занятия, контактные находятся под медицинским наблюдением),

— ученик средней школы посёлка Мельниково (заболел по контакту с родственниками, школу не посещал),

— два тренера (один из них выявлен по контакту с заболевшими родственниками, еще один — по контакту с медицинским работником),

— студентка музыкального колледжа (выявлена по контакту с заболевшими участниками православного хора),

— учитель гимназии № 22 (трое контактных педагогов отстранены от работы на 14 дней, за ними установлено медицинское наблюдение),

— преподаватель БФУ им. И. Канта (24 студента временно переведены на дистанционное обучение, установлено медицинское наблюдение),

— шестеро работающих на предприятиях, учреждениях, организациях,

— медицинский работник,

— семеро пенсионеров (в том числе одна приезжая из Комсомольска-на-Амуре),

— двое неработающих,

— четверо индивидуальных предпринимателей.