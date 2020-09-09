Студенты, тренеры, преподаватели: в оперштабе рассказали подробности по новым заболевшим

У девятнадцати из 30 человек, у которых за сутки выявлен COVID-19, заболевание протекает в форме ОРВИ, у шестерых диагностирована пневмония, у пятерых симптомов не наблюдалось. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
— двое сотрудников правоохранительных органов,
— самозанятый (заболел по контакту с родственником),
— учащаяся школы № 43 Калининграда (в классе временно, на 14 дней, приостановлены очные занятия, контактные находятся под медицинским наблюдением),
— ученик средней школы посёлка Мельниково (заболел по контакту с родственниками, школу не посещал),
— два тренера (один из них выявлен по контакту с заболевшими родственниками, еще один — по контакту с медицинским работником),
— студентка музыкального колледжа (выявлена по контакту с заболевшими участниками православного хора),
— учитель гимназии № 22 (трое контактных педагогов отстранены от работы на 14 дней, за ними установлено медицинское наблюдение),
— преподаватель БФУ им. И. Канта (24 студента временно переведены на дистанционное обучение, установлено медицинское наблюдение),
— шестеро работающих на предприятиях, учреждениях, организациях,
— медицинский работник,
— семеро пенсионеров (в том числе одна приезжая из Комсомольска-на-Амуре),
— двое неработающих,
— четверо индивидуальных предпринимателей.
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