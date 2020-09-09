В правительстве пояснили, что будет с классами при выявлении у школьников COVID-19

В правительстве пояснили, что будет с классами при выявлении у школьников COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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В случае выявления коронавирусной инфекции у учащихся в школе, классы, в которых они учатся, будут переводиться на 14-дневное дистанционное обучение, а за учениками будут устанавливать медицинское наблюдение. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«В случае выявления „ковида“ среди учащихся в школе детей они госпитализируются, контактные лица отрабатываются, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, а весь класс переводится на 14-дневное дистанционное обучение. В помещении класса проводится дезинфекция, за классом устанавливают медицинское наблюдение. В случае выявления симптомов коронавирусной инфекции у других детей их также перемещают в стационар, берут анализы. Через 14 дней все ученики класса, у которых не возникло никаких симптомов заболевания, возвращаются к нормальному обучению», — пояснил он.

В случае, если коронавирусная инфекция выявляется у педагога, за детьми устанавливается медицинское наблюдение, но класс, по словам Лыскова, на «дистант» не переводится — ему просто меняют преподавателя.«Лица, контактировавшие с педагогом по работе, направляются на самоизоляцию, и за ними также устанавливается медицинское наблюдение», — добавил Лысков, напомнив, что дети с симптомами ОРВИ не должны посещать школу, а педагогам возраста 65+ рекомендовано носить в школе маски.

Напомним, 9 сентября стало известно о подтвержденных случаях коронавируса у ученицы школы № 43 Калининграда, учителя гимназии № 22, а также у преподавателя БФУ им. И. Канта.

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