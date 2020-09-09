Генне о красной подсветке могилы Канта: «Давайте устроим всенародный референдум»

Цвет и яркость подсветки могилы Канта будут тестировать в разных вариациях. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 сентября, сообщил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.



По словам Генне, световое оборудование позволяет модифицировать подсветку мемориала и делать световые «растяжки». «Ну, не знаю... Давайте референдум всенародный сделаем: каким цветом должно быть. Будем тестировать. То, что ее нужно подсветить и есть в этом потребность — это знаковое место — ни у кого не вызывает сомнений? <...> Диетолог скажет, что красный цвет возбуждает аппетит, культуролог — тревогу... Мы не можем угадать, поэтому мы ориентируемся на контекст. А контекст — это кирпичная стена. Там много кирпича, это такая готическая архитектура. Ну, давайте сделаем не настолько контрастно это...» — рассудил Генне.

Также советник губернатора рассказал, что какой в итоге будет повседневная подсветка Кафедрального собора тоже окончательно не утверждено: «То, что вы видели на концерте Мацуева и на джазовом фестивале — это сделано специально для этих двух дней. И та финишная работа, которая была в свое время анонсирована губернатором еще не закончена. Будет сделана и представлена горожанам. Это несколько сюжетов на сам собор».

Про проекцию головы философа на кроны деревьев Генне отметил, что еще неясно, будут ли ее включать зимой. «Естественно будем тестировать — если это будет невыразительная картинка, то какая необходимость с полностью опавшими листьями что-то проецировать на дерево? Посмотрим. В этом состоянии и с этим оборудованием мы входим в первую зиму, поэтому посмотрим, как это будет выглядеть, конечно», — заявил Генне.

Торжественное открытие острова состоялось в минувший четверг, 3 сентября. В честь этого события у собора прошел концерт пианиста Дениса Мацуева. В пятницу вечером там же провели бесплатный концерт, которым заменили ранее отмененный фестиваль «Калининград Сити Джаз».

На благоустройство острова Канта из областного бюджета было выделено порядка 150 млн руб. На что именно — в материале «Нового Калининграда».

