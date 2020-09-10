Свидетель: Сушкевич собиралась отвезти ребенка в перинатальный центр

Неонатолог Элина Сушкевич изначально собиралась перевозить умершего впоследствии младенца в региональный перинатальный центр. Об этом в судебном заседании в четверг, 10 сентября, сообщила свидетель, медсестра отделения новорожденных роддома № 4 Татьяна Елизарова.

«Я и спросила: Элина Сергеевна, говорю, вы тут надолго „зависли“? Я ей сказала. Ну, я могу ей такое сказать, [несмотря на то, что это] несоблюдение субординации. Она говорит — сейчас я его стабилизирую и переведу к себе [в перинатальный центр]», — описала диалог с Сушкевич Елизарова.

Она также рассказала, что в тот день видела главврача роддома № 4 Елену Белую дважды. Во второй раз она зашла в помещение, где в тот момент находились и Елизарова, и Сушкевич. «Она зашла второй раз с телефоном в руке, с кем-то она разговаривала, потом она этот телефон дала Элине Сергеевне и сказала: поговорите со своим... то ли начальством, то ли руководством. Вот именно такая фраза была сказана, что вот не просто там с кем-то, а вот именно поговорить... Дала ей трубочку, что-то там ей говорили, я не слышала, потому что это расстояние. И Элина Сергеевна побледнела, у нее лицо такое стало расстроенное и все, она буквально там одну фразу сказала, что-то типа „Да“ и все, отдала Елене Валерьевне [Белой] телефон и все, мы вышли», — рассказала Елизарова в суде.

Сушкевич ранее в суде заявила, что что доложила по телефону начальству, что состояние ребенка «крайне тяжелое, практически терминальное», и такого ребенка она не повезет в перинатальный центр, потому что не хочет брать на себя ответственность, так как он может умереть.

Медсестра Татьяна Елизарова также рассказала, что она замазала корректором запись о рождении ребенка в журнале учета новорожденных. Указание сделать это, по словам Елизаровой, ей дала заведующая отделением новорожденных роддома № 4 на Татьяна Косарева, «потому что он [ребенок] будет антенатал».