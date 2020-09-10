Инвестор застройки променада: клинику будем строить в последнюю очередь

Компания «360 менеджмент», которая занимается реализацией проекта застройки территории рядом со светлогорским променадом, намерена приступить к строительству в четвертом квартале 2020 года и завершить строительство всех объектов комплекса, включая апарт-отели и медицинский центр, в четвертом квартале 2022 года. Об этом говорится в ответе компании на информационный запрос «Нового Калининграда».



Клиника будет строиться в последнюю очередь, сначала инвестор планирует реализовать отельную часть проекта. «Строительство комплекса ведется последовательно вдоль береговой линии с запада на восток, начиная с участка, на котором будут располагаться корпуса гостиничного комплекса в районе солнечных часов. В соответствии с проектной документацией, здание клиники будет расположено на участке, освоение которого запланировано в последнюю очередь», — говорится в ответе компании на информационный запрос «Нового Калининграда».

Курортно-оздоровительный комплекс с апарт-отелями и клиникой пластической хирургии был презентован на областном инвестсовете в апреле 2019 года и получил поддержку губернатора Антона Алиханова.