Инвестор застройки променада: клинику будем строить в последнюю очередь

Инвестор застройки променада: клинику будем строить в последнюю очередь
Презентация проекта предоставлена пресс-службой правительства Калининградской области.
Все новости по теме: Строительство

Компания «360 менеджмент», которая занимается реализацией проекта застройки территории рядом со светлогорским променадом, намерена приступить к строительству в четвертом квартале 2020 года и завершить строительство всех объектов комплекса, включая апарт-отели и медицинский центр, в четвертом квартале 2022 года. Об этом говорится в ответе компании на информационный запрос «Нового Калининграда».

Клиника будет строиться в последнюю очередь, сначала инвестор планирует реализовать отельную часть проекта. «Строительство комплекса ведется последовательно вдоль береговой линии с запада на восток, начиная с участка, на котором будут располагаться корпуса гостиничного комплекса в районе солнечных часов. В соответствии с проектной документацией, здание клиники будет расположено на участке, освоение которого запланировано в последнюю очередь», — говорится в ответе компании на информационный запрос «Нового Калининграда».

Курортно-оздоровительный комплекс с апарт-отелями и клиникой пластической хирургии был презентован на областном инвестсовете в апреле 2019 года и получил поддержку губернатора Антона Алиханова.

Недавно стало известно о связи инвесторов проекта с семьей бывшего руководителя губернатора Антона Алиханова во время работы в Минпромторге РФ, министра Дениса Мантурова.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter