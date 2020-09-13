В Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом

В Калининградской области умер еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном оперштабе по контролю за коронавирусной инфекцией в воскресенье, 13 сентября.

Умерший — мужчина 57 лет с тяжёлой пневмонией на фоне эндокринного заболевания.

Таким образом, число летальных исходов пациентов с коронавирусом в регионе увеличилось до 74.

За последние сутки в Калининградской области было выявлено 32 случая COVID-19.